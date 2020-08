Niedliche Pandas, schreckliche Riesenvögel und ein feuerspuckender Vulkan. Im Trickfilm "Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise" geht es hoch her. Es ist aber auch zu verrückt, was den beiden Bärenbrüdern und ihrem Freund, dem Holzfäller, passiert ist: Mit Hilfe eines magischen Schmetterlings sind sie plötzlich in der Steinzeit gelandet!