Die Berlinale ist ein wichtiges und bekanntes Filmfestival in der Hauptstadt Berlin. Dieses Jahr wurden die Preise nicht getrennt für Männer und Frauen vergeben. Stattdessen wurde am Freitag das beste Schauspiel ausgezeichnet: einmal für eine Hauptrolle und einmal für eine Nebenrolle. Beide Preise gehen an Schauspielerinnen. Sie heißen Maren Eggert und Lilla Kizlinger.

Wegen der Corona-Krise fand das Festival dieses Jahr online statt. Im Juni sollen die Filmvorführungen nachgeholt werden. Dann soll auch die Preisverleihung stattfinden.