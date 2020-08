Nun ist auf dem Instagram-Kanal des Musikers ein Video zu sehen: Darin vergräbt ein Mann die Panda-Maske im Boden. Manche Fans hatten vielleicht gehofft, dass Cro künftig sein Gesicht ohne Verkleidung zeigt.

Doch so ist es nicht, wie ein aktuelles Video zu seinem neuesten Song "Fall auf" zeigt: Cro hat darin seine Panda-Maske ersetzt. Die neue Maske erinnert an die "Star Wars"-Figur Yoda. Das Lied "Fall auf" wurde am Donnerstag um Mitternacht auf Youtube veröffentlicht.