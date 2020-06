Für die Umwelt ist das gut so, sagte eine Politikerin am Donnerstag. Sie findet: Die Menschen sollte aus der Corona-Zeit lernen. "Niemand will, dass das Leben auf Dauer so bleibt, wie es während der Pandemie war", erklärte sie. Aber: Wenn Firmen ihre Mitarbeiter zum Beispiel seltener auf Reisen schicken und dafür Videokonferenzen machen, nutze das der Umwelt. Denn fliegen die Menschen weniger, werden weniger Schadstoffe in die Luft geblasen.

Allerdings ist nicht alles umweltfreundlich, was digital passiert. Wer über das Internet große Dateien verschickt oder Videos streamt, verbraucht auch eine Menge Strom. Strom zu produzieren, kann aber auch die Umwelt belasten. Auch darauf müsse man in Zukunft mehr achten, meint die Ministerin.