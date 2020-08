Doch seit einiger Zeit gibt es dabei ein Problem: Wenn viele Leute zusammenkommen, kann sich das Coronavirus schneller verbreiten. Das gelte besonders bei Feiern in geschlossenen Räumen, warnen Fachleute. In den vergangenen Monaten waren deshalb viele Feiern ausgefallen. Doch nun treffen sich die Menschen in Deutschland wieder häufiger.

Eine Vertreterin von Ärztinnen und Ärzten sagt: "Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen ist, desto wahrscheinlicher ist ein Mensch dabei, der die anderen ansteckt." Deshalb sei es wichtig, dass es feste und einheitliche Regeln für solche Feiern gebe.

Fachleute machen sich Sorgen, dass sich das Coronavirus in nächster Zeit wieder stärker verbreiten könnte. Denn im Herbst sind die Leute wieder häufige drinnen statt draußen.