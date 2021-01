Mit dem Schiff Polarstern wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bald in der Antarktis forschen. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Awi/dpa

In der Antarktis werden sie für zwei Monate mit dem Forschungsschiff Polarstern unterwegs sein. In einem bestimmten Gebiet wollen sie unter anderem Messgeräte auswerten. Diese waren dort vor einigen Jahren während einer anderen Expedition in verschiedenen Tiefen angebracht worden.

Außerdem wollen die Forscherinnen und Forscher einigen Robben Sensoren auf den Kopf kleben. Diese sollen den Salzgehalt, die Temperatur und die Wassertiefe messen. Die Sensoren übermitteln die unter Wasser gesammelten Daten dann per Satellit - und zwar immer dann, wenn die Tiere auftauchen. Die kleinen Sender verlieren die Robben übrigens, wenn sie ihr Fell wechseln. Das geschieht jedes Jahr.

Die Forschungsergebnisse sollen den Wissenschaftlern mehr Informationen über den Klimawandel auf der Erde verschaffen.