Und was soll die Sonde beim Mars? In so einer Raumsonde stecken ganz viele Apparate. Gebaut wurden die im Land Vereinigte Arabische Emirate. Es ist das erste Mal, dass eine arabische Nation eine Sonde zum Mars schickt. Mit Hilfe der Apparate wollen Forscherinnen und Forscher mehr über den Mars erfahren. Zum Beispiel, warum es dort kein Wasser mehr gibt. Auch das Klima und das Wetter auf dem Mars wollen die Wissenschaftler erforschen. Eins werden sie aber wohl eher nicht finden: Mars-Menschen.