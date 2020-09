Diese Geschichte klingt wie ein schräger Krimi. Sie dreht sich um einen Ehering, in dem der Namen Jürgen steht. Aber von vorne: Vor einigen Monaten wurde bei Leuten in der Nähe der Stadt Hamburg eingebrochen. Wochen danach fanden diese beim Aufräumen einen Ehering. Darin sind der Name Jürgen und ein Datum eingraviert.