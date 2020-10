Was macht denn die Sängerin Ariana Grande im Weißen Haus? Eigentlich wohnt und arbeitet hier doch der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In ihrem neuen Musikvideo zeigt sich Ariana Grande aber als amerikanische Präsidentin im Weißen Haus. Im Film fällt auf, dass sie fast nur mit Frauen zusammenarbeitet. In Wirklichkeit ist das mit den echten Präsidenten oft anders.