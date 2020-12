Manchmal dürfen an Sonntagen die Geschäfte öffnen. Dann müssen die Verkäufer und Verkäuferinnen arbeiten. Foto: Peter Steffen/dpa

Fachleute haben herausgefunden: Fast jeder fünfte Arbeitnehmer arbeitet mindestens an einem Sonntag oder Feiertag im Monat. Mehr als eine Million Menschen müssen sogar an jedem Sonntag zur Arbeit.

Sonntagsarbeit gilt für ganz unterschiedliche Berufe: Bäcker, Mitarbeiter in Krankenhäusern und Polizisten etwa. In der Stadt Berlin arbeiteten an diesem Sonntag aber auch viele Verkäuferinnen und Verkäufer. Denn es war verkaufsoffener Sonntag.

Eine Politikerin fand das aber nicht gut: "Es ist nachvollziehbar, dass im Krankenhaus oder bei der Bahn sonntags gearbeitet werden muss – aber sonntags Einkaufen muss nicht sein", sagte sie. Es müsste mehr auf die Erholung der Menschen geachtet werden.