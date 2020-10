Im vollen Bus zur Arbeit fahren? Lieber nicht. Eine Straßenbahn mit super vielen Fahrgästen? Nein, danke. So scheinen durch die Coronakrise mehr Menschen zu denken. Bei einer Befragung gab mehr als jeder Vierte in Deutschland an: Ich will für meinen Arbeitsweg in Zukunft öfter mein eigenes Auto nutzen als vor der Krise. Das könnte daran liegen, dass die Menschen Angst haben, sich in Bussen und Bahnen mit Viren oder Bakterien anzustecken.