Der hieß Winston Churchill. Während des Zweiten Weltkriegs regierte er das Land Großbritannien. Viele Leute bewundern ihn bis heute für seine Arbeit und wie er den Menschen in dieser Zeit Mut gemacht hat. Einige Jahre später wurde er erneut zum Regierungschef gewählt.

Auch ein Glas für Alkohol von Winston Churchill wurde versteigert. Der bisherige Besitzer der beiden Gegenstände sagte: "Ich habe mir oft diesen großartigen Mann vorgestellt, wie er in seinem Sessel saß mit diesen Pantoffeln an und dem mit Brandy gefüllten Glas in der Hand. Das ist unschlagbar."