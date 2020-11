Dieser Mann hat sich als Spider-Man verkleidet. So ging er in den USA zur Wahl. Foto: Nati Harnik/AP/dpa

Nicht alle, die sich schon sicher sind, wollten aber bis Dienstag warten. Manche schickten ihren Wahlzettel per Post. Andere nutzten die Möglichkeit, schon ein paar Tage vorher in einem Wahllokal den Stimmzettel auszufüllen. Und weil gerade auch viele Menschen Halloween feierten, erledigten das manche einfach im Kostüm. So sah man sogar Spider-Man beim Wählen!

Doch nicht alle Leute wissen schon, für wen sie stimmen sollen. Deshalb sind Donald Trump und Joe Biden bis Dienstag noch sehr viel unterwegs. Sie halten in verschiedenen Orten in den USA Reden, um Menschen von sich zu überzeugen.