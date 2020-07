Die Ferien sind für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Große Lust, sich mit den Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus zu beschäftigen, haben einige in dieser Zeit nicht. Damit sich dennoch niemand ansteckt, sind an manchen Urlaubsorten Wachleute unterwegs. Sie erinnern zum Beispiel Menschen am Strand daran, die Abstandsregeln einzuhalten.