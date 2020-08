Mit solchen Regeln soll verhindert werden, dass sich viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Doch einige Leute sind extrem genervt von den Einschränkungen. Deshalb gingen am Samstag in der Hauptstadt Berlin Tausende Menschen demonstrieren. Sie forderten: Die Corona-Regeln sollen sofort wieder abgeschafft werden. Dabei hielten sich viele der Demonstranten nicht an die Regeln. Sie trugen also keine Masken und hielten wenig Abstand.

An dieser Demonstration gab es viel Kritik. Der Bürgermeister von Berlin sagte zum Beispiel: Mit ihrem Verhalten würden die Protestierer die Gesundheit anderer Menschen gefährden. Denn das Coronavirus sei ja immer noch da. Der Gesundheitsminister von Deutschland schrieb im Internet: "Ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so."