Heidelberg. (hol) Unsere heutige RNZ-Aufgabe stellt Josef Grädler, ehemaliger Realschullehrer in Neckargemünd. Um sie zu lösen, müsst ihr etwa auf Youtube (oder aus dem CD-Regal eurer Eltern) das Lied "In the Year 2525" anhören.



Das amerikanische Folk-Rock-Duo Zager & Evans besang darin 1969 eine apokalyptische Zukunftsvision. Wenn ihr genau auf den Text achtet, könnt ihr sicher folgende drei Fragen beantworten.

1. Wie lauten die zehn Zahlen, die in dem Song genannt werden?

2. Welche fünf Körperteile kommen in dem Text vor?

3. Welche Familienmitglieder werden in dem Lied genannt?

Info: Alle Aufgaben und Lösungen stehen unter www.rnz.de/hausaufgaben