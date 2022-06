ZUR PERSON

Erwin Aljukic wurde 1977 in Ulm geboren.

Karriere: Er ist Diplom-Modejournalist, Tänzer und Schauspieler.

Engagements: 2018- 2020 gehörte Aljukic zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt, anschließend wechselte er an die Münchner Kammerspiele, wo er nach wie vor arbeitet. Neben "Who Cares" wirkt er derzeit u. a. an "Touch", "Habitat München"