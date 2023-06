> Die Kriminalitätsentwicklung 2022 für die Stadt Walldorf zeigt die Zunahme von Straftaten in nahezu allen Bereichen. In Ziffern ausgedrückt wurden 2022 insgesamt 717 Delikte polizeilich registriert: Dabei handelt es sich um 99 Fälle mehr im Vergleich zum Vorjahr. Angestiegen ist damit auch die sogenannte Häufigkeitsziffer. Sie gibt die registrierten Straftaten, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, an. So sei ein Vergleich mit anderer Ortschaften möglich. Mit 4634 (im Vorjahr: 3976) liegt Walldorf damit aber noch im Durchschnitt. Zum Vergleich: Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis liegt der Wert bei 4116, im Bundesland Baden-Württemberg bei 4944, in Mannheim und Heidelberg ist er fast doppelt so hoch.

Die insgesamt 210 Diebstähle in Walldorf unterteilen sich in: 56 gestohlene Fahrräder, 41 Ladendiebstähle, 13 Wohnungseinbrüche und elf Fahrzeugaufbrüche. Und auch in der Rubrik "Vermögens- und Fälschungsdelikte" konnten mehr Fälle als im Vorjahr verzeichnet werden (125, zuvor waren es 118). Hierzu zählt etwa Veruntreuung oder Betrug, wovon vermehrt Senioren betroffen sind, die statistisch häufiger dem sogenannten "Enkeltrick" zum Opfer fallen. Hierbei gibt sich der Trickbetrüger am Telefon oder an der Haustür als Enkel in einer Notlage aus, der sich vom Opfer Hilfe in Form von Geld wünscht und diese auch einfordert.

Ebenfalls angestiegen ist mit insgesamt 99 Fällen die Zahl der Rohheitsdelikte, zu denen Bedrohungen, Raubstraftaten und Körperverletzungen zählen.