Anreise: Von München aus fährt man über den Brenner in vier Stunden (312 km) nach Algund. Von Algund ins sechs Kilometer hoch gelegene Vellau windet sich eine schmale Bergstraße. Von Vellau aus gibt es eine gute Busverbindung nach Meran, von dort fahren regelmäßig Busse in alle Täler. Kostenlos sind die Bus- und Bahnverbindungen in Südtirol mit der Gästekarte.

Unterkunft: Residenzen Vellauerhof/ Vellau, Ferienwohnung ab 82 Euro pro Tag, www.vellauerhof.com; Gasthof Oberlechner, www.gasthofoberlechner.com, Gasthaus Gasteiger, www.gasteiger.it

Tipp: Nostalgischer Sessellift von Algund nach Vellau, weiter im nostalgischen Korblift stehend zur Leiteralm auf 1550 Metern Meereshöhe ins Zentrum des Naturparks Texelgruppe mit Wanderwegen.

Weitere Infos: www.algund.info/de/ willkommen.html