Stimmen zum Spiel

> Stefano Russo, Mittelfeldspieler des SV Waldhof: "Ich habe mich gut in die Partie gekämpft. Ich liebe diese Derbys, wenn du die Fans im Rücken hast. Das motiviert mich sehr. Es war von der ganzen Mannschaft heute eine tolle Leistung."

> Uwe Koschinat, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Heute haben wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und wenig zugelassen. Unterlegen waren wir in der Spielstruktur im eigenen Ballbesitz. Diese Niederlage ist ein brutaler Rückschlag für uns."

> Christian Neidhart, Waldhof-Trainer: "Wir hatten ein gutes Pressing und Anlauf-Verhalten, haben die Mentalität mal über 90 Minuten auf den Platz gebracht. In der letzten Woche war die Unruhe groß, um so schöner ist es, dass uns nun noch so ein Abschluss geglückt ist." rodi