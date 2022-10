Stimmen zum Spiel

Lukas Herzog, Academics-Guard: "Ludwigsburg war uns physisch überlegen, das war ausschlaggebend. Wir haben zu viele Fehler gemacht und im Rebound zu viel hergegeben. Dann ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Die Offensive ist nicht unser Problem. Wir müssen in der Defensive zulegen. 100 Punkte sind viel zu viel, das dürfen wir nicht zulassen. Wenn wir uns in diesem Bereich verbessern, werden wir eine gute Saison spielen."

Josh King (Trainer Ludwigsburg): "Das Spiel war schnell, es ging viel hin und her. Wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit und Eric Washington gut im Griff. Die Heidelberger haben einen guten Job gemacht und nie aufgegeben."

Max Ugrai, Academics-Forward: "Am Ende kommt es darauf an, wer die physisch bessere und aktivere Mannschaft ist. Und Ludwigsburg ist dafür bekannt, dass sie sehr physisch und athletisch sind, vor allem auch beim Rebound. Das wurde uns heute aufgezeigt. Unser Gegner hat in unseren guten Phasen immer einen wichtigen Dreier getroffen. Für mich persönlich lief es ganz gut. Ich habe meine Würfe getroffen. Diesmal war ich derjenige, der von unserem System profitiert hat." beg