Stichwort Pride Month

Der Monat Juni ist im Bewusstsein vieler Leute inzwischen der Pride Month. Für Menschen, die sich der LGBTIQ-Community zugehörig fühlen, ist er eine wichtige Zeit: Denn dann wird oft verstärkt auf Missstände für Lesben, Schwule (G wie Gays), Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queere hingewiesen. Seinen Ursprung hat der "Monat des Stolzes" in New York. Ende Juni 1969 stürmten Polizisten in Manhattan die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street. Sie lösten damit einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Trans* gegen Willkür aus, weswegen bis heute viele Paraden und Partys auch im deutschsprachigen Raum Christopher Street Day heißen.