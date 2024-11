spatenstich-hin

> Der baden-württembergische Verband für Prävention und Rehabilitation (BWLV) unterhält insgesamt 54 Einrichtungen im Land. Dazu zählen bisher acht stationäre Rehabilitationskliniken und vier Tageskliniken, aber auch ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen und Nachsorgeeinrichtungen. Mit über 900 Mitarbeitenden ist er nach eigenen Angaben der größte Träger der Suchthilfe und -prävention in Baden-Württemberg. Nach ihrer Fertigstellung wird die Klinik in Wiesloch die größte ihrer Art des BWLV sein. Die Planungs- und Baukosten liegen bei 21 Millionen Euro. Die H-Form des Gebäudes ermöglicht eine zentrale Erschließung in der Mitte für beide Gebäudeflügel. Geplant ist auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück, das in Erbpacht vom Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) an den Verband vergeben wurde, auch ein Spielplatz, ein Volleyballfeld, ein Grillbereich und ein Bistro mit Terrasse. Die Wahl des Standortes auf dem Gelände des PZN ermögliche es, die bestehende Infrastruktur, wie beispielsweise die Zentralküche und die Wäscherei, zu nutzen. Zudem ist eine enge inhaltliche Kooperation geplant. tt