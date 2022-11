Name: Dr. Peter Rohrsen

Geboren am 5. November 1942 im nordrhein-westfälischen Gronau.

Eltern: Sein Vater überlebt den Zweiten Weltkrieg nicht. Der Jagdflieger wird auf der Krim abgeschossen. Peter Rohrsen wächst bei den Großeltern in Hannover auf.

Studium und Tee: In der niedersächsischen Landeshauptstadt macht er 1961 sein Abitur. In Göttingen beginnt er ein Medizin-Studium, wechselt aber bald zur Anglistik und Germanistik, weil ihn das Theater mehr interessiert. Am Deutschen Theater inszenierte Heinz Hilpert, am Jungen Theater spielte Bruno Ganz, und dort trat auch die Studententruppe auf, deren Mitglied er wurde. Im Studium in Göttingen, München und St. Andrews, später auch in der akademischen Lehre nach der Promotion, widmet er sich der englischen Kulturgeschichte mit Shakespeare und der elisabethanischen Renaissance als Schwerpunkt. Angeregt durch seine Mitbewohner im Studentenwohnheim wird Rohrsen vom Kaffee- zum Teetrinker. Eine Leidenschaft, die ihn sein Leben lang nicht loslassen wird.

Beruf: Nach der akademischen Tätigkeit, auch für die Studienstiftung in Bonn, wird Peter Rohrsen von 1979 bis 1987 Regionalleiter Asien bei der Carl-Duisberg-Gesellschaft in Köln, die internationale berufliche Fortbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte durchführt. Bis zu seiner Pensionierung 2001 leitet er danach das touristische Marketing für die Stadt Köln. Nach der Übersiedelung nach Berlin gründet er ein Studienreiseunternehmen, qualifiziert sich zu einem der ersten deutschen Tee-Sommeliers und schreibt Teebücher.

Aktuell: "Das Buch zum Tee", C.H. Beck, 247 Seiten mit 39 Abbildungen, 22 Euro.

Privat: Peter Rohrsen lebt mit seiner Frau in Berlin.