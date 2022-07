> Mit dem Ferienpass können Kinder und Jugendliche in Heidelberg in den Sommerferien kostenlos das Tiergarten- und das Köpfelschwimmbad sowie den Zoo besuchen – und an zahlreichen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Den Ferienpass bekommen alle Heidelberger Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren für elf Euro – mit Heidelberg-Pass ist er kostenlos. Erhältlich ist er nur nach Anmeldung. Bis Sonntag, 10. Juli, kann man sich einen Termin für den Ferienpass-Kauf sichern. Eine Anmeldung ist online möglich unter www.heidelberg.de/ferienangebote. Zudem gibt es Formulare bei der städtischen Kinder- und Jugendförderung, Plöck 2a. Jeder Familie wird nach Anmeldung ein individueller Kauftermin für das Wochenende 16./17. Juli zugelost. Diese Termine werden per E-Mail oder telefonisch mitgeteilt. Weitere Informationen zum Programm und zum Ferienpass gibt es ab sofort über das Infotelefon unter 06221 / 58-38310, das von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr besetzt ist, sowie im Internet unter www.heidelberg.de/ferienangebote. shy