> Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt verteilt sich auf mehrere Bereiche, die alle gut von der Hauptstraße erreichbar sind: Die Buden stehen am Bismarckplatz, am Anatomiegarten, am Universitätsplatz, am Marktplatz, am Kornmarkt und am Karlsplatz.

> Geöffnet sind die Buden bis einschließlich 22. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, samstags bis 22 Uhr. Auch nach Weihnachten noch geöffnet haben die Buden am Bismarckplatz und beim "Winterwäldchen" am Kornmarkt – bis 1. Januar 2023.

> Die Eisbahn auf dem Karlsplatz ist bis 8. Januar täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. 90 Minuten Schlittschuhlaufen kosten für Erwachsene sechs Euro, für Kinder vier Euro; die Schlittschuhleihe kostet fünf Euro.

> Günstigere Preise gibt es an zwei Aktionstagen: Immer montags bekommen Studierende den Glühwein zum reduzierten Preis. Donnerstags gibt es Vergünstigungen für Kinder sowie für Senioren ab 65 Jahren.