sch-hoheiten-kasten

Weinkönigin Anna Scheid

> Alter: 19 Jahre.

> Wohnort: Schriesheim.

> Familie: Eltern: Annette Edelmann-Scheid und Gerd Scheid, Bruder: Johannes; Großeltern: Inge und Hans Edelmann, Gretel und Kurt Scheid.

> Beruf: studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim; jobbt als Aushilfe in der Vinothek der Winzergenossenschaft.

> Hobbys: Spielt Trompete beim Posaunenchor und im Bläserkreis der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg; spielt auch gern Klavier und macht Sport (zum Beispiel Bouldern).

> Ehrenamt: Mitglied (wie die ganze Familie) im MGV Eintracht, im Turnverein, beim KSV und im Posaunenchor.

> Bezug zum Wein: Ihre Familie, sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits, betrieb schon immer Weinbau; ihre Eltern bewirtschaften einen kleinen Silvaner-Weinberg am Kuhberg; Mitglied in der Jungwinzergruppe "Bergstreet Guys"; Weinprinzessin 2022/23.

> Lieblingswein: Weißburgunder und Jungwinzerinnen-Riesling.

Weinprinzessin Emélie Josefine Ewald

> Alter: 21 Jahre.

> Wohnort: Schriesheim.

> Familie: Eltern: Anna und Stefan Ewald, Bruder: Jesper; Großeltern: Christa und Friedrich Ewald, Birgitta und Hans Neudecker.

> Beruf: studiert seit Oktober 2022 Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH-Hochschule in Heidelberg; selbstständig als Model.

> Hobbys: aktive Handballspielerin beim Turnverein; singt in der Band "Crushed Jars" und in einem Duo, malt und zeichnet gern; Skifahren, Wandern.

> Ehrenamt: früher Handball-Jugendtrainerin beim Turnverein.

> Bezug zum Wein: Als Enkelin von Friedrich Ewald, dem langjährigen Vorstand der Winzergenossenschaft, half sie von klein auf beim Herbsten; heute hat die Familie einen 30-Ar-Weinberg; 2014 kleine Weinhoheit, ihre Tante Nada Lamprecht war Weinkönigin 2000/01.

> Lieblingswein: Jungwinzer-Riesling.

Weinprinzessin Maren Gadzalli

> Alter: 18 Jahre.

> Wohnort: Schriesheim.

> Familie: Eltern: Ute und Ralf Gadzalli, Schwester Luisa; Großeltern: Elfriede und Gerhard Gadzalli, Elfriede und Wolfgang Kneier (beide verstorben).

> Beruf: Schülerin (Fachhochschulreife an der Helen-Keller-Schule in Weinheim); Servicekraft in der Weinstube Müller.

> Hobbys: Backen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

> Bezug zum Wein: Hilft im familieneigenen Wingert in Großsachsen und Leutershausen. Ihr Großmutter Elfriede Gadzalli, geborene Fritzlen, war 1958 Weinkönigin, ihre Mutter Ute Gadzalli, geborene Kneier, 1992/93 Weinprinzessin – genauso wie ihre Schwester Luisa Gadzalli 2022/23.

> Lieblingswein: Grauburgunder.