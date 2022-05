Informationen:

Start/Ziel: Limes-Parkplatz zwischen Osterburken und Bofsheim

Streckenlänge: 9,1 Kilometer

Höhenmeter: 148 hoch und runter

Dauer: 2:30 h (abhängig von Pausen etc.)

Schwierigkeitsgrad (1-4): 3

Rastmöglichkeiten: An der Skulptur "Ausgrabung" oder an einem der drei im Text erwähnten Brunnen

Anreise: Mit dem ÖPNV bis Osterburken, Fußmarsch oder Radstrecke ca. 2,5 km bis zum Limes-Parkplatz (Parkmöglichkeiten vorhanden).

Weitere Infos und Kontakt:

Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.

Neckarelzer Str. 7

74821 Mosbach

Tel. 06261 / 84-1390

Fax: 06261 / 84-4750

www.roemerpfade.de

www.roemermuseum-osterburken.de