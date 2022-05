Anreise: Am bequemsten ist Quedlinburg per Zug erreichbar – von Heidelberg ab 5,5 h. Der Bahnhof liegt ganz in der Nähe des historischen Zentrums. Mit Auto oder Motorrad braucht man für die 450 km rund 5 h.

Aktivitäten: Den Domschatz in der Stiftskirche kann man Di–So 10–16 Uhr besichtigen. Ticket 4,50 € (www.domschatzquedlinburg.de). 45-minütige Stadtrundfahrten mit der Quedlinburger