Infos:

Anreise: Von vielen deutschen Flughäfen fliegen Airlines wie Condor, Ryanair oder Lufthansa nonstop nach Palma de Mallorca.

Olivenöl-Tourismus: Infos zu Workshop-Anbietern, Restaurants, Ölmühlen, Ölproduzenten oder Olivenbaum-Wanderwegen findet man auf http://www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/oleoturisme sowie beim Fremdenverkehrsamt der Balearen (www.illesbalears.travel)

Übernachtung: Hotels wie Muleta de Ca S'Hereu (www.muletadecashereu.com), Son Brull (www.sonbrull.com), Sa Pedrissa (www.sapedrissa.com) oder La Residencia (www.hotel-laresidencia.com) bieten Olivenöl-Tourismus-Erfahrungen an.

Informationen: Tourismusbüro in Palma de Mallorca, Plaça de la Reina 2, 07012 Palma oder am Flughafen Palma in der Ankunftshalle (Tel.: 0034/971 173 990 bzw. 0034/971 789 556; E-Mail: <oit@consellmallorca.net>