krs-c-Spech-Pflegeheim-Chaos-Hint

> Das Spechbacher Gesundheitszentrum wurde im Mai 2023 fertiggestellt. Das Gebäude mit ursprünglich vorgesehenen 15 Intensivpflegeplätzen im Erdgeschoss und weiteren rund 20 Plätzen für ambulant Betreutes Wohnen und Kurzzeitpflege in den beiden Stockwerken darüber gehört einer Eigentümergemeinschaft.

Als erster Pächter beabsichtigte die "Cairful group GmbH" mit Sitz in Wismar den Betrieb ab Februar dieses Jahres; 28 Mitarbeiter waren schon eingestellt, die Pflegeplätze bereits zugesagt. Doch im Dezember 2023 wurde bekannt, dass der Träger Insolvenz angemeldet hatte. Nach dem ersten Schock beschlossen mehrere Mitarbeiter, auch unter dem neuen Betreiber arbeiten zu wollen.

Derweil begann die Eigentümergemeinschaft mit der aufwendigen Suche nach einem solchen. Diese zog sich ebenso wie die anschließenden Verhandlungen mit der im Schwarzwald ansässigen "Stegwiesen Pflegezentrum GmbH" in die Länge.

Die Unternehmensgruppe betreibt seit über 20 Jahren ein Pflegeheim in Stockach, 2023 eröffnete sie ein weiteres in Schramberg, und 2024 kamen neben Spechbach drei weitere Einrichtungen hinzu. Ab August wurden in Spechbach die ersten Mitarbeiter eingestellt, es herrschte Zuversicht auf allen Seiten.

Gleiches galt auch noch bei der Eröffnung am 10. November, an den folgenden Tagen zogen die ersten Bewohner ein. Doch bereits in der Folgewoche erfuhren die Mitarbeiter, dass die "Stegwiesen Pflegezentrum GmbH" Insolvenz angemeldet hat.