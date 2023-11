krs-c-Sand-GR-Jugendgemeinderat-Hintergrund

> Die Vorgeschichte des Antrags auf einen Jugendgemeinderat reicht bis September 2022 zurück: Damals hatte die Gemeindeverwaltung auf Grundlage eines Ratsbeschlusses ein Jugendforum gegründet. Diese Form ist im Gegensatz zu einem Jugendgemeinderat nicht an feste Wahlen und regelmäßige Sitzungen gebunden. Doch es kam kein weiteres Forum-Treffen zustande, vielmehr gab es Meinungsverschiedenheiten über die Notwendigkeit von Sitzungsprotokollen und Zusammenkünften in Präsenz. Vor allem bei den politisch engagierten Jugendlichen Dominik Kuhlmann (SPD) und Philip Weiß (Grüne) wuchs die Unzufriedenheit, die auch durch Gespräche mit Bürgermeister Hakan Günes nicht auszuräumen waren. Also sammelte das Duo die für einen im Gemeinderat zu behandelnden Antrag nötigen 20 Unterschriften und reichte diesen im Rathaus ein. luw