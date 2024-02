krs-c-Sand-Briefmarken-Extra

> Ein Indiz für gefälschte Briefmarken ist laut Philatelist Joachim Claus eine sogenannte Nachgummierung. Wenn Briefmarken "postfrisch" herausgegeben werden, ist ihre Rückseite mit einer Gummierung überzogen, damit diese durch Anfeuchten aufgeklebt werden können. Bei benutzten Briefmarken fehlt diese Gummierung, sodass der Wert dieser "ungummierten" Exemplare deutlich geringer ist. Um den Wert zu steigern, wurde hier früher häufig nachgummiert, indem eine ähnliche Substanz aufgetragen wurde. "Wenn man mit dem Finger über die Zacken der Briefmarke fährt und diese hart sind, deutet das auf Nachgummierung und damit auf eine Fälschung hin", so Claus. Solche Exemplare seien in den 80er-Jahren auch auf den Sandhäuser Tauschtagen aufgetaucht, berichtet er. Inzwischen sei das Interesse an Briefmarken aber zurückgegangen, sodass auch Fälschungen weniger verbreitet seien.