krs-c-Leim-Nechaev-Einbürgerung-HG

> Sergei Nechaev hatte in seiner Heimat in Moskau an einer Demonstration gegen die russische Besetzung der ukrainischen Krim 2014 teilgenommen und war deshalb festgenommen worden. Wenig später flüchtete er nach Deutschland, seine Ehefrau und sein heute elfjähriger Sohn folgten ihm. Er spricht längst fließend Deutsch, die Familie ist hier integriert und will in der Region bleiben. Seine Einbürgerung und die seines Sohnes wurden erst durch das Ende Juni dieses Jahres in Kraft getretene "Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts" möglich. Wohl eher zufällig erhielten beide wenige Tage nach der deutschen Einbürgerungsurkunde von hiesigen Behörden auch vom russischen Konsulat in Krakau die Nachricht, dass ihre Ausbürgerung genehmigt wurde. luw