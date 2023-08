krs-Rrgion-Schreibwaren-Higru

> Zum Wareneinkauf für den Schulartikelabsatz hat die RNZ drei Schreibwarengeschäfte in der Region um Heidelberg befragt. Unter dem Namen "c-fashion" führt Cornelia Schmidt Filialen in Eppelheim in der Scheffelstraße 44, aber auch in Plankstadt und Brühl. In Leimen können bei "Logo" in der Theodor-Heuss-Straße 44 Kunden seit 34 Jahren Tabakwaren und Zeitschriften kaufen, ihre Post abgeben und Schreibwaren erstehen. "Logo" wird geführt von Dagmar Krause. In Neckargemünd werden bei Gerhard Zahn im gleichnamigen Geschäft neben Schreibwaren auch Spielsachen angeboten. Der ehemalige Bäckermeister übernahm das Unternehmen vor 53 Jahren. Es ist in der Hauptstraße 53 zu finden. sdu