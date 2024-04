> Bei einem "Radhaus" handelt es sich um ein Parkhaus für Fahrräder. In Heilbronn ermöglicht ein zwölf Meter hoher Glasturm das Einlagern von mehr als 120 Fahrrädern auf acht Parkebenen. In einem vollautomatischen Parkvorgang werden Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes in das Radhaus verladen und können anschließend von den Nutzern wieder einfach per Knopfdruck entladen werden. cm