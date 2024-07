krs-NST-Herold-Person

Zur Person

Herold Pfeifer wurde am 19. Juni 1955 geboren und stammt aus Hammelbach, einem Ortsteil von Grasellenbach im hessischen Odenwald. Nach dem Abitur am Überwaldgymnasium in Wald-Michelbach absolvierte er seinen Wehrdienst in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und war Mitglied der Nationalmannschaft im Rennrodeln. Anschließend absolvierte er seine Ausbildung und ein Studium an der hessischen Verwaltungsfachhochschule Wiesbaden, das er als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Nach Stationen im Kreisbauamt, in der Kreispolizeibehörde und im Kreissozialamt im Landratsamt des Kreises Bergstraße in Heppenheim wechselte er 1991 ins Neckarsteinacher Rathaus. Bis zu seiner Wahl als Bürgermeister war er Leiter des Rechts-, Ordnungs- und Sozialamtes. 2012 wurde er zum Nachfolger von Eberhard Petri (SPD) gewählt, der nach zwölf Jahren nicht mehr angetreten war. 2018 gelang ihm die Wiederwahl ohne Gegenkandidat. Pfeifer ist Mitglied der SPD, lebt in Neckarsteinach, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. cm