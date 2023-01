Anreise: Flüge ab Deutschland bieten verschiedene Airlines an. Lufthansa fliegt z. B. von Frankfurt mit Stopp in New York nach San Juan.

Einreise: Da Puerto Rico zu den USA gehört, ist neben dem Reisepass eine Esta-Einreisegenehmigung erforderlich (21 USD, http://esta.cbp.dhs.gov).

Übernachten: Eine liebevoll geführte Pension im Viertel Carolina in San Juan nahe Isla Verde und Punta Las Marias ist das Casa Aramana (www.casaaramana.com, EZ/DZ ab 90 USD). Das "Mar del Norte" liegt 250 m von der Isla Verde entfernt und bietet einen Garten, eine Terrasse und Studios und Apartments mit Balkon oder Terrasse (Studio ab 106 USD).

Aktivitäten: Den besten Eindruck von Old San Juan vermittelt ein kulinarischer Stadtrundgang mit "Spoon" (129 USD, https://thespoonexperience.com) oder "Flavors Food Tours" (125 USD, https://sanjuanfoodtours.com).

Ein Streifzug durch das Künstlerviertel Calle Cerra verrät viel über die Seele des Landes (75 USD, www.theartwalkpr.com).

Weitere Auskünfte: www.discoverpuertorico.com