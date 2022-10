> Das Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe betrieben und ist eine Einrichtung des Landes. Es beansprucht etwa zwei Drittel der Fläche von PHV und soll nach Fertigstellung eines Neubaus in den Norden des künftigen Stadtteils umziehen.

> Die Registrierung der Flüchtlinge in Baden-Württemberg ist die zentrale Aufgabe der Einrichtung. Danach werden die Bewohner auf die Kommunen verteilt. Vorläufer des Zentrums war die Ende 2014 in PHV eingerichtete Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle. Ursprünglich sollten dort maximal 1000 Flüchtlinge untergebracht werden, doch diese Zahl musste immer wieder nach oben revidiert werden. Weil die Einrichtung in Heidelberg angesiedelt ist, ist die Stadt von der Verpflichtung befreit, Flüchtlinge aufzunehmen.

> Für die Ukrainer gilt diese Regelung allerdings nicht. Sie dürfen nicht nur frei nach Deutschland einreisen, für sie gilt auch, dass sie umgehend Sozialhilfe beantragen können. Sie müssen nicht ins Ankunftszentrum, können es aber nutzen. Die Stadt wiederum muss die ihr zugewiesenen ukrainischen Flüchtlinge unterbringen. jola