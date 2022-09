Infos: Fläming

Reiseziel: Der Fläming erstreckt sich von der Stadtgrenze Berlins aus im Südwesten bis fast nach Magdeburg und im Süden bis nach Dessau und Wittenberg. Am östlichen Rand liegen Zossen und Baruth/Mark.

Anreise: Von Berlin aus fahren regelmäßig Regionalzüge etwa nach Trebbin, Beelitz, Jüterbog oder Baruth/Mark.

Übernachtung: Im Fläming gibt es Hotels, Pensionen und vor allem eine große Zahl an Ferienwohnungen und Ferienhäusern.

Wildgehege Glauer Tal: Es gibt saisonale Öffnungszeiten. Aktuell öffnet das Gehege 10 (Do bis So) oder 12 Uhr (Mo bis Mi), letzter Einlass ist 17 Uhr, danach kann man noch bis zur Dämmerung bleiben. Eintrittsmarken gibt es am Naturparkzentrum. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre drei Euro. Infos gibt es unter: www.naturpark-nuthe-nieplitz.de

Information: Tourismusverband Fläming, Zum Bahnhof 9, 14547 Beelitz

(Tel.: 033204/62870; Internet: www.reiseregion-flaeming.de)