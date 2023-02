hob_springer-hint

> Die Springer Nature Group ist eine wissenschaftliche Verlagsgruppe mit Sitz in Berlin, 9000 Beschäftigten an weltweit 200 Standorten und machte im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro. Das größte operative Hauptbüro hierzulande befindet sich in Heidelberg. Springer Nature unterstützt Forschende in ihrer Arbeit und treibt mit seinem Verlagsprogramm neueste wissenschaftliche Entdeckungen voran. Dazu zählen auch 13.000 Buch-Neuerscheinungen im Jahr.

> Zu der Gruppe gehören in Heidelberg der J.B. Metzler Verlag, Spektrum der Wissenschaft, Springer Medizin Verlag, Springer Spektrum Verlag und der Springer-Verlag.

> In Heidelberg hat der Springer-Verlag eine lange Tradition. Seit Herbst 1946 gibt es hier einen Verlagsstandort. 1982 zog er von der Ziegelhäuser Landstraße an der Alten Brücke in die Tiergartenstraße 17. In den 1990ern kam die Tiergartenstraße 15 hinzu. Mit dem Umzug ins Neuenheimer Feld wollte der Verlag nahe bei den Kliniken und wissenschaftlichen Instituten sitzen. Im Zuge der Digitalisierung ist diese räumliche Nähe heute nicht mehr nötig. hob