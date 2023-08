hn sommerzone kasten

Die Auswirkung von autofreien Zonen in den Innenstädten auf Frequenz und Kundenverhalten ist mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, nicht immer mit eindeutigen Ergebnissen.

Sozialwissenschaftler Dr. Dirk von Schneidemesser, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam, plädiert in seiner Dissertation über die Kommunikation von Politikoptionen für nachhaltigen Nahverkehr an der Hertie School of Governance in Berlin, auch für eine "sorgfältige differenzierende Sprache" gerade beim Thema Mobilität.

Ohne sie könne man die Mobilitätswende nicht voranbringen. Im Rahmen seiner Arbeit widerlegt er die Annahme, dass autofreie Zonen zu Einbußen im Umsatz führten.

Die verbreitete Feststellung, dass nur sieben Prozent der Käufer mit dem Auto kommen, "deckt sich mit Studien, die 2019 über die Innenstädte von Offenbach, Gera, Erfurt, Weimar und Leipzig erschienen sind. Auch die Forschung über Mobilität und lokale Wirtschaft aus anderen Europäischen Ländern spiegelten die gleichen Erkenntnisse wider", sagt er. (bfk)