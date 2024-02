hn 1 Jahr Raserprozess- kasten

So geht es im Prozess weiter

Verhandlungstermine mussten immer wieder verschoben werden, zuletzt auch die schon angesetzten für die Plädoyers und die Urteilsverkündung. Am Freitag, 16. Februar, werden nun nochmals zwei Zeugen gehört. Am 29. Februar soll die Beweisaufnahme abgeschlossen werden und Staatsanwältin Christine Triaa plädieren. Am 13. und 18. März folgen die Plädoyers der Nebenklage, am 20. März das der Verteidigung. Für den 10. April angesetzt ist das "letzte Wort" des Angeklagten, danach wird sich das Gericht zur Beratung zurückziehen und am späteren Nachmittag das Urteil verkünden. (bfk)