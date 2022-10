> Insgesamt zehn Stücke werden bei dem Theaterfestival "Remmidemmi" gezeigt, das von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Oktober, stattfindet. Die Zuschauer wählen zwischen sechs Gruppen, die jeweils drei Stücke zum Thema Widerstand zu sehen bekommen, verteilt auf die ganze Stadt. Zwischen den Stücken werden unterschiedliche Routen abgelaufen oder -gefahren, auf denen ein themenbezogenes Programm auf die Zuschauer wartet.

> Auch ein Rahmenprogramm gibt es bei "Remmidemmi". Am Freitag verwandelt sich Leon Wieferich zum Festivalstart ab 23 Uhr vom Schauspieler zum DJ. Er sorgt bei der Eröffnungsparty als Neon Lobster im Marguerre-Saal-Foyer des Theaters für Tanzmusik. Nach den ersten Festivaleindrücken besteht am Samstag ab 13 Uhr die Möglichkeit, offene Fragen und neu gewonnene Eindrücke im direkten Gespräch mit den Autoren des Festivals zu besprechen. Bei dieser "Lagebesprechung" können Zuschauer mehr über die Entstehung der Stücke erfahren und Einblicke in die Arbeit der Autoren bekommen. Ab 23 Uhr lädt das Theater in den Alten Saal zur großen Festivalparty mit DJane Nadja Sühnel ein.

> Restkarten gibt es noch für viele Routen an den drei Tagen: online unter www.theaterheidelberg.de, an der Theaterkasse, Theaterstraße 10, und telefonisch unter 06221/5820000.