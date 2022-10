> Der "Wedding King Award" wird erst seit 2020 ausgetragen. Alles für den schönsten Tag im Leben wird begutachtet: Kleidung, Blumen, Friseur, Catering und anderes mehr. In elf Kategorien werden Preise an die Besten vergeben. Die Finalisten treffen sich am Sonntag in Köln zu einer dreistündigen Live-Show. Für Musikbeiträge sind dort 20 Minuten vorgesehen, die sich die Vorjahressiegerin, die Sieger eines Vorentscheids aus dem Norden und aus dem Süden der Republik sowie die Wildcard-Inhaber "Glanzgesang" teilen. Das Publikum im Saal und im Livestream unter www.wedding-king-awards.de wählt seine Favoriten. dw