> Tobias Dangel ist seit dem 1. Juli Bürgermeister von Wilhelmsfeld. Der 43-Jährige ist in Hamburg geboren und im Jahr 2000 zum Studium – Philosophie, Mathematik und klassische Philologie – nach Heidelberg gekommen. Im Fach Philosophie erlangte er 2011 die Doktorwürde, 2019 folgte die Habilitation. Bis Juli 2022 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Universität Heidelberg tätig, ehe er seinen Dienst als Wilhelmsfelder Bürgermeister antrat. Zu diesem war er im April als parteiloser Kandidat gewählt worden. Im ersten Wahlgang hatte er sich gegen seine beiden Konkurrenten durchgesetzt. Im Luftkurort trat er die Nachfolge von Christoph Oeldorf an, dessen Wechsel nach Schriesheim eine vorzeitige Neuwahl erforderlich gemacht hatte. Dangel wohnt seit 2018 im Luftkurort mit seiner Frau Silke, Pfarrerin der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde, sowie den beiden Kindern Johanna (10) und Julius (7), Hund, Hühnern, Schafen und Ziegen. bmi