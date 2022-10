Der "World Restart a Heart Day", der Welttag der Wiederbelebung, der jährlich immer am 16. Oktober stattfindet, soll global das Bewusstsein für die Bedeutung außerklinischer Herz-Kreislaufstillstände stärken. Ziel ist es, weltweit so viele Menschen wie möglich in der Wiederbelebungsmaßnahme zu schulen. Das Motto lautet "CPR – everyone deserves the opportunity", also "Wiederbelebung – jede und jeder verdient die Chance".

Info: Weiteres im Interet unter www.grc-org.de