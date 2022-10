> Marten Winkler, Waldhof-Angreifer: "Wir hatten gute Konter-Chancen. Ich hätte noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wir haben die neunzig Minuten durchgezogen, uns in jeden Ball geschmissen. Deshalb haben wir auch verdient gewonnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und hoffen, dass wir auch jetzt in Halle drei Punkte holen können."

> Christian Neidhart, Waldhof-Trainer: "Wir wollen den Waldhof sehen, den wir heute gesehen haben. Wir möchten in den nächsten drei Spielen das Maximum rausholen. Vor der Partie hatte ich den Jungs gesagt, dass wir an die letzten 60 Minuten gegen Essen anknüpfen müssen. Als Trainer war ich immer erfolgreich bislang. Das gibt mir als Trainer Selbstvertrauen. Ich bin mit Meppen und Essen aufgestiegen. Was drumherum passiert, kriege ich ehrlich gesagt gar nicht so mit. Vieles lese ich auch gar nicht."

> Dominik Martinovic, Waldhofs Ersatzkapitän gegen Dresden: "Die Binde zu tragen, war für mich heute eine große Ehre. Ich wollte voran gehen, was mir auch ganz gut gelungen ist. Das Stadion hat heute mal wieder gebebt. Vielen Dank an die Fans."

> Markus Anfang, Dresden-Trainer: "Der Spielverlauf hätte bitterer nicht sein können für uns. Mit dem ersten Schuss kriegen wir das Tor. Das 0:2 haben wir dann selbst gemacht. Mannheim hat dann alles wegverteidigt." rodi