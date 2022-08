280 Straftaten wurden im Jahr 2021 in Nußloch erfasst. Dies entspricht laut Angaben des Polizeireviers Wiesloch einem Rückgang um 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aufgeklärt wurden von den 280 Fällen 174, also 62,1 Prozent. Mit diesen Straftaten bekamen es die Polizisten im vergangenen Jahr in Nußloch zu tun; in Klammer die Änderung zum Vorjahr.

> Straftaten gegen das Leben 1