Das sagen die 6 weiteren Kandidierenden

Sofia Leser (parteilos) bekam 3,83 Prozent der Stimmen. "Ich bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis. Das ist ungefähr das, womit ich gerechnet habe", sagte sie. Ob sie im zweiten Wahlgang noch einmal antritt, wisse sie noch nicht – das wolle sie bis Mittwoch entscheiden. Zunächst wolle sie überlegen, ob sie am selben Abend noch bei den Grünen auflege.

Bernd Zieger (Die Linke) holte 3,64 Prozent der Stimmen. "Dass fast 2000 Wähler für mich gestimmt haben, ist ein solides Ergebnis. Es ging mir darum, Themen zu setzen. Das ist mir unter anderem mit dem bezahlbaren Wohnraum gelungen, darüber wurde in Heidelberg noch nie so viel gesprochen", erklärte Zieger. Im zweiten Wahlgang trete er nicht noch einmal an und wolle auch keinen anderen Kandidaten unterstützen.

Björn Leuzinger (Die Partei) sprachen 1,79 Prozent der Wähler das Vertrauen aus. "Ich habe einen klaren Regierungsauftrag erhalten", bewertete er das Ergebnis. Insgesamt zeige die Wahl, dass rund 46 Prozent der Wählerschaft unter dem Stockholm-Syndrom litten, erklärte Leuzinger. Im zweiten Wahlgang wolle er sich dann noch eindeutiger durchsetzen.

Angeliki Papagiannaki-Sönmez (HiB) überzeugte 1,46 Prozent der Wähler. "Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden", sagte sie am Wahlabend. "Es zeigt den Willen der Heidelbergerinnen und Heidelberger zur Veränderung." Wie sie weiter verfahre, wolle sie noch entscheiden.

Mathias Schmitz (parteilos) war der Favorit von 0,63 Prozent der Wähler. "Für mein Programm mit dem zugefrorenen Neckar und die getrennten Wahlkabinen nach Geschlecht hätte ich schon mehr Stimmen erwartet", gab er zu. Nun wolle er das Ergebnis genauer analysieren. "Im zweiten Wahlgang noch einmal anzutreten, macht für mich keinen Sinn."

Sassan Khajehali (parteilos) erhielt 0,50 Prozent der Stimmen. "Ich hätte mit dem Doppelten gerechnet", sagte er. Aber er habe erreicht, was er erreichen wollte: "Ich habe viele Menschen für die Wahl begeistert, insbesondere Migranten." Die Unterstützung eines anderen Kandidaten für den nächsten Wahlgang halte er sich offen. jul